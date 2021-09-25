Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в это выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 25-26 сентября 2021 года в регионе возможны небольшие дожди.

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В Алтайском крае 25 сентября столбики термометров покажут +7…+12 гр. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +7…+9 гр. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

26 сентября в регионе также ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +3…+8 гр.

В краевой столице температура +4…+6 гр. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Возможен небольшой дождь.

Катунь24