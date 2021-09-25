Катунь24: СГК: в дома барнаульцев вернули отопление и горячую воду, отключенную из-за аварии

Напомним, сегодня, 24 сентября 2021 года, восемь тысяч горожан остались без горячей воды и тепла.

Фото: pixabay.com

По информации Сибирской генерирующей компании, авария случилась во время запуска отопления из-за дефекта трубопровода. Изначально сообщалось, что горячей воды у жителей, подключенных к повреждённому участку, горячей воды и отопления не будет до 21:00. Однако позже в ведомстве компании опубликовали обновление: ремонтные работы завершены.

«Работы по устранению повреждения на тепловой сети в районе улицы Петра Сухова, 32 завершены», – написали в Telegram-канале СГК.

В данный момент происходит запуск потребителей.

Катунь24