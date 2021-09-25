Катунь24: Шиномонтаж в Алтайском крае оказался самым дорогостоящим в Сибири

Цены за год в регионе выросли почти на 6 %.

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Как подсчитали в «ФедералПресс» за смену одного колеса жители Алтайского края отдают 319,4 рублей – это самый высокий ценник на услуги шиномонтажа в Сибири, причём за год стоимость выросла на 5,6 %. Второе место занимает Иркутская область, там заменят колесо за 291,4 рубль. Самая низкая стоимость зарегистрирована в Республике Тыва – 224,6 рубля.

Средний ценник по Сибирскому округу составляет 274,5 рубля, что меньше российского примерно на 75 рублей. Однако стоимость автошин с прошлого года в Сибири выросла на 10 % и составила 3 261,5 рубля. В Иркутской области товар продают по максимальной в округе цене – 4 613,3 рублей за шину для легкового автомобиля.

Катунь24