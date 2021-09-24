Катунь24: Свыше трёхсот тонн алтайского мёда отправили в Польшу с начала года

В этом году экспорт алтайского мёда увеличился вдвое.

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В Алтайском крае продолжается реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Одним из товаров, отправляемых в другие страны, является мёд. За 8 месяцев текущего года отгрузили 494,41 тонны продукта на сумму почти 1,5 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 219,16 %, в стоимости – на 500,49 тысяч долларов.

По данным ведомства, большую часть алтайского мёда направили в Монголию (38 тонн), Казахстан (35 тонн), Канаду (23 тонны), Беларусь (20 тонн). Однако лидером среди импортеров стала Польша, куда поставили 303 тонны мёда, что превышает показатели прошлого года почти в восемь раз.

«Алтайский пасечник» и «Медовый край» занимают лидирующие позиции по экспорту продукции. Также мёд поставляют предприятия: «Алтайские пасеки», «Алтай-Старовер», «Пасеки Соловьевых», «Сибирские натуральные продукты» и «Царь-мед».

Катунь24