Катунь24: Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина получил обвинение за угрозу судье

Ранее мужчину задержали. Теперь он останется под стражей до 12 ноября 2021 года.

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Об этом стало известно сегодня, 23 сентября 2021 года.

«Демину предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ», – рассказали ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, после оглашения приговора Демину старшему, его сын в мессенджере стал угрожать силовику расправой. 15 сентября 2021 года его арестовали на 10 суток.

Напомним, после оглашения приговора Сергею Демину, которого осудили за коррупционные преступления и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, его родственники устроили скандал в зале суда. В их отношении завели уголовное дело за неуважение к суду и его оскорбление. Дело против сына осужденного бывшего вице-мэра возбуждено по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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Октябрьский районный суд Барнаула 16 сентября по ходатайству следствия арестовал Демина на 10 суток — до 23 сентября. В случае предъявление обвинения срок заключения под стражу продлевается до двух месяцев.

Суд в Барнауле 10 сентября приговорил к девяти годам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 15 млн рублей бывшего вице-мэра города Сергея Демина, признанного виновным в совершении коррупционных преступлений. По данным следствия, после оглашения приговора его супруга и сын грубо и нецензурно оскорбили судью и сотрудника прокуратуры, а спустя два дня сын по телефону угрожал насилием сотруднику ФСБ, осуществлявшему сопровождение по уголовному делу отца.

Катунь24