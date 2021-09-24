Катунь24: Советы дачников: овощи на грядках вырастут гигантскими, если посадить с ними цветок

Благоприятно на почву влияют бархатцы, считают специалисты. Они обеззараживают землю и благоприятно влияют на рост некоторых овощей.

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Огородники со стажем рассказывают: «Когда бархатцы отцветут, всю их надземную часть лучше убрать. Для обеззараживания почвы цветы можно закопать по краю приствольного круга яблонь».

Также имеет смысл посадить бархатцы на грядках, куда вы планируете посадить лук и морковь. Для этого сухие цветы бархатцев хорошо перекопайте с землей, тогда урожай будет богатый.

Запах бархатцев отпугивает капустную муху и её личинок, поэтому цветы рекомендуют посадить и рядом с капустой. Так она не заболеет серой гнилью, пишет пользователь Яндекс Дзен «Дача, ягодки, цветочки».

Бархатцы могут расти по соседству с любыми культурами, но не желательно высаживать их рядом с горохом и фасолью. На эти бобовые бархатцы действуют угнетающе.

Катунь24