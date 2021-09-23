Катунь24: С октября некоторые социальные выплаты в Алтайском крае будут поступать только на карту «Мир»

Об этом рассказала глава регионального Минсоцзащиты Наталья Оськина на аппаратном совещании правительства Алтайского края 21 сентября 2021 года, сообщают в ведомстве.

Фото: Катунь 24

«С 1 октября 2020 года ряд мер социальной поддержки будет перечисляться гражданам с использованием национальной платежной системы – карты «Мир». Если по каким-то причинам до указанного срока гражданин не оформит соответствующую карту, денежные средства с мерами социальной поддержки будут зачислены ему на расчетный счет», – уточнила министр.

Изменения коснуться следующих выплат:

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

пособия гражданам, которые подверглись воздействию радиации;

социальные пособия безработным.

Изменить реквизиты счёта для зачисления выплат можно в любое время. Для этого необходимо предоставить в управление соцзащиты населения по месту жительства заявление с указанием филиала банка и банковского счета (карты «Мир» или другого счета, не привязанного к картам), а также паспортных данных и адреса регистрации. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте краевого Министерства социальной защиты.

Катунь24