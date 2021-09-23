Катунь24: Студенты Алтайского края высадили две тысячи сосен в память о погибших в Великой Отечественной войне

В акции приняли участие около 90 человек.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Вчера, 21 сентября 2021 года, преподаватели и студенты Бийского техникума лесного хозяйства посадили две тысячи саженцев сосны обыкновенной, выращенных в собственном питомнике, в рамках Международной акции «Сад памяти».

В ведомстве отмечают, что акция была проведена в рамках проекта «Наш зелёный Алтай». Также к коллективу лесного техникума присоединились студенты Бийского педагогического колледжа, Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса, Бийского государственного колледжа и Бийского промышленно-технологического колледжа.

«Благодаря таким акциям молодое поколение будет знать историю и помнить её героев, бережно относиться к окружающей среде», – считает руководитель экологического отряда Екатерина Пятунина.

Катунь24