Катунь24: Стало известно, как пройдут «Шукшинские дни на Алтае» в 2021 году

Глава краевого Министерства культуры Елена Безрукова в ходе пресс-конференции рассказала о главных культурных событиях осени.

С 27 сентября начинается «Шукшинская неделя», которая в этом году пройдёт осенью в связи с переносом. Все мероприятия пройдут на закрытых площадках.

Официальное открытие фестиваля состоится 28 сентября в краевом театры драмы, а закрытие — 1 октября в бийском Городском дворце культуры.

На этой неделе начинаются обменные гастроли Алтайского драматического театра с Липецким драматически театром, которому тоже исполняется 100 лет в этом году.

С афишей всех мероприятий Шукшинского фестиваля можно ознакомиться на сайте краевого Министерства культуры. А подробнее узнать о программе к 100-летию театра драмы — на его официальном сайте.

Катунь24