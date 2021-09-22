Катунь24: Суд наказал сибирячку, оскорбившую слабослышащего таксиста

Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Фото: YouTube-канал "Курьер. Среда. Бердск"

Инцидент произошёл 5 июля 2021 года в Новосибирске. В этот день женщина вызвала такси, водителем которого оказался инвалид по слуху. По окончании поездки около жилого дома сибирячка отказалась платить 207 рублей за проезд, и начала оскорблять водителя.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: В Новосибирске нетрезвая пассажирка оскорбила слабослышащего таксиста

Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, зафиксировал инцидент. На кадрах видно, как мужчина объясняется жестами, что за поездку требуется заплатить, но женщина в ответ лишь ругала таксиста нецензурной бранью. Кроме того, она несколько раз пнула глухонемого водителя.

Происшествие получило большой общественный резонанс из-за появившегося в соцсетях видеоролика.

Сегодня, 21 сентября, административное дело рассмотрели в суде. Суд, изучив материалы прокуратуры, назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Катунь24