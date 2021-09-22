Катунь24: Соль может подавить рост раковой опухоли

К такому выводу пришли учёные, экспериментировавшие на больных раком мышах.

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У грызунов, в рационе которых было много соли, наблюдалось увеличение количества бифидобактерий и иммунных клеток, атакующих новообразование, сообщает naked-science.ru.

Индийские учёные имплантировали клетки меланомы грызунам и разделили их на три категории, которым давали разное количество хлорида натрия — поваренной соли. Как оказалось, у животных, съедавших больше соли, прогрессирование рака значительно замедлялось, в отличие от остальных испытуемых.

Противоопухолевый эффект соли авторы работы объясняют способностью такого типа питания увеличивать количества бифидобактерий в микробиоте и вызывать повышенную проницаемость кишечника, вследствие чего эти грамположительные анаэробные бактерии могут перемещаться и локализоваться внутри новообразования. В результате улучшалась функция NK-клеток и начиналась регрессия рака.

Катунь24