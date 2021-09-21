Катунь24: Сезон опят: где собирать, как готовить этот гриб и чем он полезен

Алтайские грибники ожидают богатую на опят осень. Их длится около двух недель, поэтому любители очень спешат сделать заготовки на зиму. По грибы отправилась и наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сезон опят: где собирать, как готовить этот гриб и чем он полезен

Опята получили своё название от места обитания: эти грибы растут в основном на пнях: берёзовых и хвойных, а также в зарослях крапивы. Опёнок произрастает большими колониями. Говорят, если встретил в лесу семейку опят, то в радиусе полутора метров нужно искать вторую. Опёнок каждый год появляется практически в одном и том же месте. Поэтому заядлые грибники всегда имеют на примете парочку пней.

Опята богаты витаминами В1 и С, а также содержат важные для человека микроэлементы – медь и цинк. Употребляют этот гриб в разном виде: в салатах и супах, жаренными., но чаще всего маринуют. Прежде чем браться за любое блюдо из опят, их нужно отварить: недоваренные опята могут быть опасны для здоровья. Варятся грибы от 30 минут до 60. Готовы они тогда, когда опустились на дно кастрюли.

Чтобы маринованные опята получились хрустящими, Алёна специально собирает грибы помельче: тогда они становятся семейным лакомством. Любимый же рецепт семьи Мараевых – грибная икра. Для неё нужно отварить опята и перемолоть их в мясорубке или блендере. Морковь натереть на тёрке, репчатый лук измельчить и обжарить всё на растительном масле, получившуюся смесь разложить в заранее подготовленные банки – грибная икра из опят готова.

Катунь24