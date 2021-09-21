Катунь24: Студент, устроивший стрельбу в пермском университете, выжил и находится в реанимации

Информацию о состоянии нападавшего уточняет портал «Пермь онлайн».

Фото: Кадр из видео vk/kultaevo59

Сегодня, 20 сентября 2021 года, неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Позже выяснилось, что это был 18-летний Тимур Бекмансуров, студент этого же вуза.

В ряде СМИ сообщили о ликвидации стрелка, однако в СУ СК РФ подтвердили, что парень жив и находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Сначала стрелка привезли в приемное отделение краевой, а через 10 минут перевели в реанимацию. Насколько мне известно, у него травмы живота, нижней части спины и конечностей», — рассказал медицинский источник 59.RU.

Кроме того, по дополненной информации Минздрава РФ, жертвами пермского стрелка стали не 8 человек, а шесть, как сообщалось ранее, уточняет «Газета.ru». Ещё 28 человек пострадали.

21 сентября в Пермском крае объявлено днем траура по погибшим, сегодня занятия во всех образовательных учреждениях региона были отменены. По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Катунь24