Катунь24: Спортсменка из Алтайского края стала чемпионкой мира по гребле на каноэ в заездах смешанных пар

Соревнования проходили с 16 по 19 сентября 2021 года в Копенгагене.

Фото: «Алтайский спорт»

В этом году на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ впервые в программу соревнований вошли заезды смешанных пар на каноэ на дистанции 200 метров. Победу в этой дисциплине одержала Ирина Андреева, спортсменка Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края, в паре с дальневосточником Иваном Штылем.

Как сообщает «Алтайский спорт», датская федерация гребли в 2021 году празднует 100-летний юбилей. В Копенгаген съехались представители 56 стран мира, выступившие в 28 видах программы.

Катунь24