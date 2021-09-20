Катунь24: Стали известны предварительные результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам Алтайского края

Из четырёх округов кандидаты от «Единой России» победили в трёх.

Фото: Катунь 24

В Барнаульском округе побеждает Даниил Бессарабов от «Единой России», за него отдали свои голоса 36,38 % избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Кривов — 20,13 %.

Мария Прусакова из КПРФ лидирует в Рубцовском округе — у неё 27,49 % голосов. На втором месте находится представитель «Единой России» Сергей Струченко — 21,39 %.

В Бийском округе первое место у единоросса Александра Прокопьева — 30,95 %. У его оппонента из КПРФ Антона Арцибашева 25,65 % голосов избирателей.

В Славгородском округе побеждает Иван Лоор из «Единой России» с 37,6 % голосов. Анна Левашова из КПРФ в этом округе получила 20,17 %.

Катунь24