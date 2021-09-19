Катунь24: Спустя 10 лет из Барнаула вновь можно будет улететь в Норильск

Аэропорты возобновили авиасообщение по этому направлению.

Фото: airaltay.ru

Информация о запуске нового маршрута появилась на официальном сайте барнаульского аэропорта. Рейсы будет осуществлять компания Red Wings.

«Дорогие друзья! Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова рад сообщить, что после 10-летнего перерыва возобновляются полеты из Барнаула в Норильск. Вылеты будут выполняться по субботам на комфортабельном воздушном судне SSJ100 вместимостью 100 пассажиров», – отметили в сообщении на сайте аэропорта.

Вылет из Барнаула будет осуществляться в 08:15 с прилетом в Норильск в 11:15. Обратный рейс, из Норильска, будет в 12:15 с прилетом в Барнаул в 15:15. Время в полете составит три часа, а билет будут стоить от 9 295 рублей.

Запустить маршрут планируют 2 октября 2021 года.

Катунь24