Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 18-19 сентября 2021 года в регионе будет тёплая погода. Воздух прогреется до +14…+19 градусов.

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В Алтайском крае 18 сентября столбики термометров покажут +14…+19 гр. Местами по востоку дожди. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +14…+16 гр. В начале дня возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, в начале дня порывы до 17 м/с.

19 сентября в регионе без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит +13…+18 гр., местами по юго-востоку до +23 гр.

В краевой столице температура +16…+18 гр. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Преимущественно без осадков.

Катунь24