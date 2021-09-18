Катунь24: Семь дополнительных участков дорог отремонтируют в Алтайском крае до конца года

Общая протяженность обновленных участков составит 44,5 километра.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Согласно распоряжению правительства РФ на ремонт дорог направлено 600 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На выделенные средства отремонтируют 12 километров дороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в Каменском районе. Теперь дорога будет полностью приведена в нормативное состояние, что позволит сократить время в пути и сделать перемещения более комфортными. Дорога крайне значима для жителей Алтайского края и Новосибирской области, по ней можно проехать в оба региона. Летом интенсивность движения увеличивается из-за туристического потока в город Яровое, входящий в топ-10 популярных российских курортов.

Ремонт участков дорог Алтай – Кузбасс, Поспелиха – Курья –Третьяково – граница Республики Казахстан и Круглое – Лаптев Лог – Топольное – граница Республики Казахстан также является значимым с точки зрения сообщения с Кемеровской областью и Казахстаном. Безопасные и качественные дороги способствуют развитию экономических связей между регионами и странами, отмечают в ведомстве.

Кроме того, ремонтные работы проведут на проблемных участках Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе, Поспелиха – Новичиха – Волчиха в Новичихинском районе и на подъезде к селу Усть-Чарышская Пристань в Усть-Пристанском районе.

Катунь24