Катунь24: Студенты алтайского колледжа вынесли «джентльменский набор» из торгового павильона. В него вошли четыре мотошлема и электронные сигареты

Общая сумма похищенного составила 123 500 рублей.

Инцидент случился в Солонешенском районе Алтайского края. В полицию обратился хозяин торгового киоска и рассказал об ограблении. Неизвестные проникли в помещение, разбив окно. Оттуда они вынесли две бензопилы, четыре мотошлема, запчасти, электронные сигареты и жидкости для них и два спиннинга, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Похитителями оказались учащиеся первого и второго курсов одного из местных колледжей. Воришек оперативно задержали, молодые люди признались в содеянном. Некоторые вещи они уже успели продать, часть украденного имущества у них изъяли правоохранители. Против парней возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Катунь24