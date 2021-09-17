ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина гора» в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре 2021 года

Горняк22
7 часов Ago

Подрядчик уже расчистил участок от лишней растительности, заменил мокрый грунт и установил водопропускные трубы. Нижний слой асфальтобетонного покрытия уже готов, дорожники приступили к верхнему.

Фото: Катунь 24

По плану, здесь появятся тротуары, велосипедные дорожки, освещение и парковка около комплекса. Участок протяженностью 2 километра 600 метров начали благоустраивать еще в прошлом году. Однако столкнулись с проблемой: пришлось удалять заболоченные грунты.

На строительство автомобильной дороги выделено больше 480 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Отметим, ежедневно по этому участку проезжают сотни туристов в день. Зимой жители и гости Алтайского края едут в горнолыжный комплекс. Интенсивность движения на дороге увеличивается в несколько раз.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Горняк22
7 часов Ago
Полиция Фото: Виталий Барабаш В пресс-службе администрации рассказали, что сообщение отрабатывается профильными службами. Информации о обнаружении взрывчатки не поступило В Барнауле...
Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

Горняк22
7 часов Ago
В Барнауле прошел круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности». 15 сентября 2021 года Фото: Эдуард Клипенштейн Актуальные вопросы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: