Катунь24: Строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина гора» в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре 2021 года

Подрядчик уже расчистил участок от лишней растительности, заменил мокрый грунт и установил водопропускные трубы. Нижний слой асфальтобетонного покрытия уже готов, дорожники приступили к верхнему.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина гора» в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре 2021 года

По плану, здесь появятся тротуары, велосипедные дорожки, освещение и парковка около комплекса. Участок протяженностью 2 километра 600 метров начали благоустраивать еще в прошлом году. Однако столкнулись с проблемой: пришлось удалять заболоченные грунты.

На строительство автомобильной дороги выделено больше 480 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Отметим, ежедневно по этому участку проезжают сотни туристов в день. Зимой жители и гости Алтайского края едут в горнолыжный комплекс. Интенсивность движения на дороге увеличивается в несколько раз.

Катунь24