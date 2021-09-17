Катунь24: Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина заключили под стражу

Напомним, по предварительным данным, после оглашения приговора Демину старшему, его сын в мессенджере стал угрожать силовику расправой. О его задержании стало известно вчера, 15 августа 2021 года.

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Утром 10 сентября 2021 года супруга и сын осужденного Сергея Демина находились в зале судебного заседания Железнодорожного районного суда города Барнаула. После оглашения приговора его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства.

После, спустя два дня, 34-летний сын вице-мэра, общаясь с сотрудником Управления ФСБ России по Алтайскому краю по сотовому телефону, а также мессенджеру, угрожал тому расправой. Мужчину задержали.

Сегодня, 16 сентября 2021 года, как уточнили в СК РФ по Алтайскому краю, сына бывшего заместителя главы администрации города Барнаула заключили под стражу. Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, возбужденному против супруги и сына Демина, и его расследование продолжаются.

Как уточнили в Октябрьском районном суде Барнаула, сына Демина задержали на 10 суток, до 23 сентября 2021 года. В случае предъявления обвинения он останется под стражей на месяц – 12 ноября 2021.

Катунь24