Катунь24: Студентам творческих профессий предложили сохранить отсрочку от армии при поступлении в вуз после колледжа

Скоро юноши-студенты творческих колледжей могут получить возможность спокойно поступать в вузы, не опасаюсь, что их отправят служить в армию сразу после выпуска. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии для будущих музыкантов и режиссеров.

«Талантам нужно помогать»: старая истина, которая снова обретает актуальность. В России в последние годы наблюдается рост представителей творческих профессий: наши музыканты, режиссеры, операторы блистают на мировых сценах и экранах. Но – уверены специалисты – часть тех, кто мог бы прославить российскую культуру, сейчас «теряется». Речь о юношах-выпускниках творческих колледжей, которые теряют право на отсрочку от армии, едва покинув пределы учебного заведения.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева не понаслышке знает о важности непрерывного образования. Потому настаивает: отсрочка должна сохраняться вплоть до поступления абитуриента в музыкальные или иные вузы. Она объяснят: такие предложения регулярно поступают от творческих университетов и оркестров.

«Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека. Мы будем включать в комплексную программу по развитию и сопровождению тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», – говорит Елена Шмелева.

Благодаря ее инициативе уже в следующем году в 53 Федеральный закон – о воинской обязанности и военной службе – могут внести соответствующую поправку.

Светлана Прокофьева, директор Алтайского государственного музыкального колледжа, говорит: такая мера может буквально спасти карьеру многих талантливых ребят. Она говорит: примеров, когда, упустив время, талантливый музыкант после армии вовсе бросал музыкальную карьеру, множество.

«Студент год проводит без инструмента, возвращается из армии и не успевает подготовиться к вступительным экзаменам, теряя время. Залог пребывания в профессии – это ежедневное прикосновение к инструменту», — отмечает Прокофьева.

По ее словам, год без инструмента даже для самого трудолюбивого и талантливого музыканта – это невосполнимая утрата. Даже если молодой человек вернется к интенсивным занятиям, восстановить уровень будет сложно, часто – невозможно.

Во многом это касается и режиссеров, актеров, видеооператоров. Поправки к закону, предложенные Еленой Шмелевой, помогут оставить их в «творческом строю» и получить полноценное высшее образование. Сама поправка может начать действовать уже со следующего года.

Катунь24