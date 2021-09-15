Катунь24: Следственный комитет начал проверку после сообщения о проколовшем щёку пациенту бийском хирурге

По результатам проверки могут возбудить уголовное дело.

Фото: Следственный комитет

Информация о происшествии распространилась в СМИ Алтайского края. По предварительной информации, хирург пришёл на операцию в городскую больницу Бийска в состоянии алкогольного опьянения и проткнул щёку человеку, который оказался в больнице после ДТП. Следователь СК выехал на место происшествия и опросил свидетелей произошедшего. Медицинский персонал больницы утверждает, что мужчине не прокалывали щёку.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского работника на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края ранее сообщал, что в ведомстве также начали проверку. В Министерстве заверили, что специалист будет уволен, если изложенные в соцсетях и СМИ факты подтвердятся.

Катунь24