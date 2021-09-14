Катунь24: Симеон Столпник: традиции и приметы на 14 сентября

14 сентября Православная церковь почитает память святого Симеона, который, по преданию, прожил больше 100 лет (умер в 459 г.), прославился тем, что стал основоположником столпничества – новой формы аскезы. Симеон был праведником, от Бога получил дар исцелять душевные и телесные недуги, предвидеть будущее.

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Святой уединился в Сирийскую пустыню, построил столп, высотой в несколько метров и поселился на нём. Он не мог прилечь и отдохнуть, соблюдал строгое воздержание в пище, в любую погоду, он днем и ночью, стоя, как свеча, без остановки молился, размышляя о Боге.

Необычный подвиг святого привлек множество людей. Одни, глядя на него, убеждались в истинной христианской вере и принимали крещение, другие получали исцеление, третьи обращались за советом.

Подвиги Симеона вдохновили многих подвижников благочестия и веры. Первым его последователем стал Даниил, повторивший по благословению святого его подвижничество во Фракии.

Традиции и обычаи

На русском народном календаре практически никак не отразилось каноническое житие святого Симеона. День его памяти был связан с началом – месяца, сезона, года. Напомним, что с середины XVII века и до 1700 года на Руси новолетие отсчитывали с 1 сентября по старому стилю. В народном определении дня зафиксированы два значения: завершение лета и конец года. Симоен Столпник (покровитель этого дня) как бы провожал самое теплое время года и вводил в новый годовой круг.

В древнерусском языке слово «лето» имело значение «год», что сохранилось в словах «летопись», «летописец», а также в отчете возраста «двадцать или тридцать лет» и в привычных выражениях «сколько лет, сколько зим». Поэтому Семён-день – важная веха традиционного земледельческого календаря.

С этого дня наступало Бабье лето. По погоде определяли, каким будут ближайшие три месяца: «Если бабье лето ненастное, то осень сухая. Если сухое и жаркое, то осенние месяцы будут дождливыми».

Наступившая осень все сильнее напоминает о себе. Хотя днем солнце ещё пригревает, вечера и ночи стали холодными, темнеет раньше. Уже скоро настанет осеннее равноденствие (день с ночью сравняется).

Особое место Семенов день занимал у крестьян. Совершали обряд «Осенины» ‒ первая встреча осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы. Зажиточные люди выставляли у ворот сосуды с пивом и брагой, объявляли простому люду, что «мед наварен и пироги напечены». К воротам подходили хороводники, которых угощали хозяева. Молодые женщины выходили за ворота и предлагали угощения сначала старикам, а затем молодым.

К этой дате заканчивали уборку яровых и завершали посев ржи. После Семенова дня семена засевать нельзя. Ещё с наступлением осени начинались «засидки» ‒ работа вечером в избах при огне. Было принято накануне Семен-дня весь огонь погасить, оставить только лампадный, а утром зажечь новый. У наших предков существовал обычай добывать новый огонь из сухого дерева. Пожилые люди терли сухое дерево о дерево, а парень или девушка зажигали спицей новый огонь, которым топили печи в банях и избах, зажигали свечи и лучину на засидках.

В этот день обычно переезжали в новые дома и праздновали новоселье. Считалось, что это принесет жильцам нового дома счастье.

В Семенов день было принято мух хоронить. В землю зарывали тараканов, блох и других домашних насекомых, чтобы они в доме не водились. В народе верили, что если убить муху до Семен-дня, то народится ещё семь мух, а если убить после, то умрет семь мух.

На похороны мух девушки надевали лучшие наряды, делали из сухих листьев и различных овощей маленькие гробики, укладывали в них пойманных насекомых и с «шутливой торжественностью», а иногда с причитанием и плачем, выносили насекомых из избы и зарывали в землю. Смысл обряда был не только в изгнании насекомых из избы, но и в том, чтобы во время «мушиных похорон» устроить себе смотрины, показать себя во всей красе перед собравшимися зрителями, особенно перед холостыми парнями, высматривающими себе невест. Ведь недаром считалось, что с Семена дня до Гурьева (28 ноября) – свадебные недели.

Приметы и поверья

Существует множество примет, приуроченных ко дню Семёна-летопроводца. Основное внимание уделяется прогнозу на ближайшее и далекое будущее. По представлениям крестьян, важный первый день указывал на характер года и его сезонов, на плодовитость скота, на качество и количество урожая, предопределял судьбы и поведение людей:

Если погода теплая, то и вся зима теплой будет. Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме. Если ветер из-под солнца, то в зимние месяца будут часто дуть северные ветра. Дождливая погода – к сырой осени. Ясно на Семёна – осень погожей будет.

Человеку, родившемуся 14 сентября, следует носить амазонит.

Наблюдали за поведением птиц, животных и пресмыкающихся, пытаясь предугадать погоду осенне-зимней поры:

Если гуси улетают, то зима будет ранней. Мухи кусаются больно – к непогоде. Скворцы на юг не летят – осень будет затяжной.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24