Катунь24: Студентам АГМУ компенсируют стоимость обучения

Вступить в программу может обучающийся любого курса.

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Правительством Алтайского края принято решение о компенсации стоимости обучения студентам АГМУ, обучающимся за свой счёт, сообщает краевой Минздрав.

«В соответствии с договором на оплату обучения по программам специалитета компенсация предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов, но не более 170 тысяч рублей за один курс обучения. Компенсация предоставляется с даты заключения договора о компенсации до окончания обучения. Денежные средства будут перечисляться ежегодно не позднее 30 декабря», – рассказывают в ведомстве.

После завершения обучения нужно будет проработать 3 года в медицинском учреждении, с которым заключён договор. Ежегодно список медицинских организаций будет обновляться и публиковаться на официальном сайте министерства.

Прием документов от студентов специалитета АГМУ в медицинских организациях начнут с 15 сентября до 15 октября 2021 года. В этом году в программу планируется включить 200 человек по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Алтайского края.

Катунь24