Катунь24: Северный Власихинский проезд в Барнауле сдали в эксплуатацию

Сегодня, 10 сентября, специалисты обследовали и провели приёмку выполненных работ.

Фото: официальный сайт Барнаула

Участок Северного Власихинского проезда от улицы Попова до проспекта Энергетиков начали строить в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составила 249,5 млн рублей.

Протяжённость участка составляет 1,6 км, ширина — 7,5 метров. В администрации города отмечают, что ранее здесь не было дороги. Жители новостроек обращались в мэрию с просьбой обеспечить транспортную доступность в этой части города.

Главный инженер «Алтайдорстроя» Константин Моисеев отметил, что на участке провели большой комплекс работ. Дорожники построили ливневую канализацию, провели переустройство сетей водопровода, газопровода, связи, установили тротуары, наружное освещение, а также провели благоустройство территории.

Подрядчик приступил ко второму этапу строительства проезда Северного Власихинского: от проспекта Энергетиков до Павловского тракта. Работы идут в рамках программы социально-экономического развития Алтайского края. Стоимость строительства — 116,2 млн рублей. Асфальт обещают уложить до конца года.

Катунь24