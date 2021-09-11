Катунь24: Семейный психолог расскажет барнаульцам, в чём смысл жизни и как увидеть своё предназначение

Психолог Александр Бельцер проведёт 2 и 3 октября 2021 года семинар в Барнауле.

«Многие верят, то жизнь человека не является случайной, напрасной, бессмысленной. Что у каждого нашего воплощения, в каждой нашей жизни есть какая-то цель, задача, смысл.

И когда человек оказывается в контакте с этим высшим смыслом своей жизни, то его жизнь наполняется красками, энергией, силой, пониманием места и осмысленности.

И наоборот, отсутствие цели, намерения, смысла жизни приводит к тому, что люди становятся депрессивными, тревожными, беспокойными, они теряются. И сегодня все больше и больше мы видим такой симптом потерянности в мире. Всегда есть возможность все изменить.

2-3 октября на семинаре с Александром Бельцером мы сможем с вами прикоснуться к некоторым смыслам, и возможно даже искать направление к своему смыслу.

Иногда мы отрезаны от смысла жизни, потому что кто-то из наших предков в своё время не смог понять или даже реализовать свой смысл жизни. И мы также сможем получить эту энергию от наших предков, которые смысл жизни поняли, реализовали!

И что может быть лучше, чем возможность понять, что твоя задача перед Богом (для тех кто верит), Абсолютом, Высшим, самим собой выполнена на 100 %»