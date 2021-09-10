Катунь24: Суд в Новосибирске эвакуировали из-за подсудимой, заявившей о гранатомёте в своей сумке

Сообщение оказалось ложным.

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9 сентября 2021 года Заельцовский районный суд Новосибирска эвакуировали из-за подсудимой, которая заявила приставам, что у неё в сумке находятся гранатомёт и граната.

Как сообщается на сайте суда, в здание вошла женщина, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав потребовал показать документы, удостоверяющие личность, и сумку для осмотра.

«После чего Латышева Е.А. сообщила, что в её сумке находятся гранатомёт и граната. Судебный пристав <…> потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов по ОУПДС для выяснения обстоятельств», – говорится в сообщении.

Приставы сразу сообщили о происшествии в экстренные службы. Все сотрудники и посетители были эвакуированы из здания суда. После проверки оказалось, что сообщение было ложным.

Катунь24