ГОРНЯК22 10.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Суд в Новосибирске эвакуировали из-за подсудимой, заявившей о гранатомёте в своей сумке

Горняк22
8 часов Ago

Сообщение оказалось ложным.

Фото: pexels.com

9 сентября 2021 года Заельцовский районный суд Новосибирска эвакуировали из-за подсудимой, которая заявила приставам, что у неё в сумке находятся гранатомёт и граната.

Как сообщается на сайте суда, в здание вошла женщина, проходящая по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны судебный пристав потребовал показать документы, удостоверяющие личность, и сумку для осмотра.

«После чего Латышева Е.А. сообщила, что в её сумке находятся гранатомёт и граната. Судебный пристав <…> потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов по ОУПДС для выяснения обстоятельств», – говорится в сообщении.

Приставы сразу сообщили о происшествии в экстренные службы. Все сотрудники и посетители были эвакуированы из здания суда. После проверки оказалось, что сообщение было ложным.

Катунь24

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