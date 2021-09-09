Катунь24: С 15 сентября начнётся Школа межэтнической журналистики в Барнауле

Бесплатные занятия пройдут одновременно по единой программе в 27 городах России с сентября по ноябрь 2021 года.

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На курс приглашаются все те, кто интересуется культурой и народными традициями, этнокультурной и межэтнической тематикой, хочет получить опыт в журналистике, блогосфере, научиться красиво и ярко писать об этой интересной сфере в СМИ или на своей странице в социальных сетях.

Участники смогут: узнать

об этнокультурном многообразии РФ и основах государственной национальной политики;

об этнобрендировании региона и страны, — научиться исследовать свои семейные традиции и корни;

об особенностях освещения межнациональных отношений в СМИ;

получить представление об этике этножурналиста;

посетить мероприятия и события в этнокультурной сфере, а затем осветить их в СМИ и социальных медиа;

получить представления о современных медиа;

научиться основам и приемам профессиональной и яркой подачи информации;

познакомятся с интересными и яркими специалистами, спикерами и экспертами не только Алтайского края, но и федерального уровня;

пообщаются посредством видеоконференций со сверстниками из других городов России.

Значительная часть учебного времени отведена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ.

По окончании обучения студенты получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в ноябре-декабре в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов РФ.

Обучение бесплатное. Все потенциальные слушатели пройдут конкурсный отбор. Продолжительность программы — 42 академических часа. Занятия будут проходить дважды в неделю в Общественной палате Алтайского края и редакции газеты «Алтайская правда».

Мотивационные письма на тему «Почему я хочу учиться межэтнической журналистике?» принимаются на электронную почту куратора школы – руководителя Алтайского регионального отделения Гильдии, шеф-редактора газеты «Алтайская правда» О.Г. Купчинского kupch5bar@gmail.com.

В теме письма необходимо указать «Обучение в Школе межэтнической журналистики», в тексте – фамилию, имя и отчество, дату рождения, место учебы или работы, телефон и электронную почту. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 962 802 08 15.

Справка: Школа межэтнической журналистики – межрегиональный наставнический проект, который проходит с 2015 года. За это время обучение в Школе прошли несколько тысяч молодых журналистов из разных регионов страны. Олег Купчинский, руководитель Алтайского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, шеф-редактор газеты «Алтайская правда», Заслуженный журналист РФ.

Катунь24