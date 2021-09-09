Катунь24: Сергей Лавров рассказал о любви к активному отдыху на Алтае

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что больше всего ему нравится отдыхать на Алтае.

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Об этом глава МИД РФ рассказал в Санкт-Петербурге в ходе общения с молодыми преподавателями, учениками школ и лицеев и блогерами, пишет «Комсомольская правда».

«Я предпочитаю отдыхать на сибирских просторах. Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае – там очень много красивых мест», – поделился Сергей Лавров.

Также он добавил, что отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками.

Катунь24