Катунь24: Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года: что это за документ, для чего он нужен и что изменится?

Отвечаем на самые важные вопросы.

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Что такое стратегия?

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года – это документ, в котором обозначены ориентиры развития нашего региона на долгосрочную перспективу, поставлены высокие амбициозные цели — к 2035 году Алтайский край видится как ведущий аграрно-индустриальный, экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока, территория творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации.

Документ прошел процедуру общественного обсуждения, научную экспертизу ведущих вузов края и Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, согласован со всеми муниципальными образованиями края.

Конкретные шаги по достижению поставленных в стратегии целей и задач будут определены в плане мероприятий по реализации стратегии. В соответствии с законодательством его необходимо разработать в течение 6 месяцев после утверждения стратегии, то есть к марту 2022 года.

При чем тут творчество и инновации?

Генеральная цель стратегии — развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста. Вопросы творчества, то есть нестандартного изобретательного подхода в деятельности, вопросы активизации предпринимательского духа, непрерывного обучения и саморазвития очень важны для запуска инновационных преобразований в регионе, для того, чтобы экономика региона получила дополнительный импульс развития. Именно они будут способствовать формированию высоких жизненных стандартов, удовлетворенности человека, желанию жить и развиваться на его малой родине.

А что с экономикой?

Конечно, основа всех преобразований в регионе – это устойчивая экономическая база и стабильный рост экономики. Стратегия ориентирует на достижение к 2035 году роста экономики в 1,8 раза, что превышает среднероссийский уровень (1, 6 раза), объема производства сельхозпродукции – в 1,4 раза, промышленного производства – в 1,7 раза.

Ключевыми факторами станут наращивание инвестиционной и инновационной активности, повышение производительности труда, а также развитие экспортной деятельности. К 2035 году объем инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) может вырасти в 2,1 раза, экспорта – в 3 раза.

Экономический рост повлечет за собой рост уровня жизни населения: номинальная заработная плата к 2035 году увеличится в 3,7 раза благодаря росту производительности труда, наращиванию инвестиционной и инновационной активности, экспортного потенциала, а также сокращению неформальной занятости, развитию рынка труда, системы профессионального обучения и переобучения. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся в 1,7 раза.

На чем основаны расчеты?

На долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Алтайского края, которым предусмотрены 3 сценария развития региона: консервативный, базовый и целевой. За основу в стратегии выбран целевой вариант. Он предполагает ускоренную цифровую трансформацию региональной экономики, наращивание инвестиционной и инновационной деятельности, рост производительности труда. С учетом имеющихся у региона конкурентных преимуществ предполагается ускоренное формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг экспортно ориентированных несырьевых секторов.

Этот вариант предусматривает существенное сокращение разрыва в показателях уровня жизни в сравнении со среднероссийскими. Так, доля края в номинальной заработной плате России (с учетом роста показателя в субъектах страны) возрастет с 59% в 2020 году до 88 % в 2035 году.

А кадры будут?

Вопросы развития кадрового потенциала региона освещены в разделе «Стратегия кадрового обеспечения отраслей экономики». На основании рекомендаций, поступивших в ходе общественного обсуждения, этот раздел был доработан и дополнен прогнозом кадровой потребности для приоритетных отраслей экономики.

Он основывается на данных, полученных непосредственно от работодателей, с учетом демографического прогноза, уровня безработицы, уровня и структуры занятости, прогноза социально-экономического развития, сведений о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах.

На основе прогноза перспективной потребности в кадрах должна осуществляться профориентационная работа, корректировка объемов и профилей подготовки кадров в системе профессионального образования, обоснование открытия новых направлений и специальностей подготовки, планирование профессионального обучения и профессионального образования граждан по линии службы занятости, регулирование миграционных потоков, в том числе определение объемов квот на привлечение и использование иностранной рабочей силы.

Сельское хозяйство forever?

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей Алтайского края. В структуре экономики оно занимает 12,7 %, а доля сельского населения региона составляет около 43 % населения.

В 2020 году объем производства сельхозпродукции в крае составил 143,3 млрд рублей. В рейтинге регионов России по валовому сбору гречихи и овса регион сохранил лидирующие позиции. По производству яровой пшеницы, рапса и льна масличного занял второе место.

В крае заложена хорошая база для дальнейшего развития растениеводства,зернового хозяйства, как отрасли, от которой зависит и производство животноводческой продукции, и реализация экспортного потенциала, производства масличных культур.

К 2035 году Алтайский край должен выйти на устойчивое среднегодовое производство зерна в объеме на уровне 5,8 млн. тонн (в весе после доработки). Урожайность сахарной свеклы составит не менее 550 центнеров с гектара, что позволит собирать корнеплода в 1,3 раза больше, чем в 2020 году (1,6 млн тонн). Для сравнения, урожайность сахарной свеклы в 1996 году составляла 124,3 центнера с гектара, в 2005 году – 185,6 центнера с гектара, в 2020 году – 521,2 центнера с гектара. Валовой сбор масличных культур увеличится в 1,5 раза и составит около 1,7 млн. тонн.

К 2035 году необходимо сохранить поголовье крупного рогатого скота на уровне 690 тыс. голов, увеличить поголовье свиней до 500 тыс. голов (в 1,2 раза к уровню 2020 года). Производство скота и птицы на убой (в живой массе) должно достигнуть 410 тыс. тонн (в 1,5 раза к уровню 2020 года).

Надои молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, должны достигнуть 7290 кг молока в среднем от одной коровы. Для сравнения, в 1996 году данный показатель составлял 1999 килограмм, в 2005 году – 2988 килограмм,в 2020 году – 5493 килограмм. Валовое производство молока в крае должно увеличиться в 1,2 раза к уровню 2020 года – до 1,4 млн тонн.

Катунь24