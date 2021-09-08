Катунь24: Школьник поджёг 14-летнего подростка в Алтайском крае

Ребёнок получил 50 % ожога тела.

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Инцидент произошёл вечером 5 сентября 2021 года в Горняке. 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджёг зажигалку в непосредственной близости от юноши.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, потерпевшего доставили в медицинское учреждение с 50 % ожогом тела. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Катунь24