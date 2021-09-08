Катунь24: Скандал в барнаульской клинике: напали на журналиста или стали жертвой потребительского терроризма?

Социальные сети активно обсуждают сюжет федерального телеканала, где стоматолог якобы напал на представителя СМИ. В самой клинике убеждены: стали жертвами провокации со стороны пациентки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Скандал в барнаульской клинике: напали на журналиста или стали жертвой потребительского терроризма?

Конфликт пациентки Ольги Сухановой и клиники длится с 2018 года. Женщина убеждена: из-за плохо оказанной стоматологической услуги у неё появился косметический дефект.

Судебная экспертиза, поясняют в клинике, установила: дефект — результат врождённого заболевания, и стоматологи не при чем. Отношения стороны выясняют в суде. Первоначальные требования пациентки о компенсации более миллиона рублей Индустриальный суд Барнаула оставил без удовлетворения, с тех пор идут апелляционные процессы. Очередное заседание состоится буквально через неделю. Но, не дождавшись суда, женщина пришла в клинику с вопросами о деньгах.

Ольга была не одна — в сопровождении мужчины. Заявила: это представитель «центрального телеканала». Но представляться видеооператор не стал. Редакционное удостоверение не предъявил.

Представитель клиники заставил неизвестных ему людей покинуть помещение, а в результате стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в нападении на журналиста. Сейчас идут следственные действия. Видеооператор находится в статусе потерпевшего и не может давать интервью.

Как удалось выяснить, штатными журналистами федерального телеканала ни Ольга, ни мужчина не являются. Но периодически съёмки по просьбе редакции мужчина-видеооператор выполняет. Впрочем, в день конфликта удостоверения у него на руках не было. После выхода скандального сюжета в эфир в Ольге свою пациентку узнали представители других стоматологических клиник Барнаула. Далеко не со всеми её отношения складывались гладко. И не всегда, утверждают врачи, она верно оценивала своё состояние.

В настоящее время Следственный комитет проверяет законность действий представителей клиники. А Ольга Суханова готовится к очередному судебному заседанию по ранее поданному иску. В клинике тоже рассматривают возможность обращения в суд для защиты деловой репутации.

Катунь24