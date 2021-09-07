Катунь24: Саблистка из Алтайского края стала бронзовой медалисткой всероссийских кадетских соревнований

Соревнованиях кадетов «Балтийский старт» прошли в Выборге.

Фото: «Алтайский спорт», Юлия Жданова (вторая справа)

За награды боролись сто спортсменок со всей страны. Воспитанница Краевой спортивной школы олимпийского резерва Юлия Жданова взяла в этих состязаниях бронзу. Тренер спортсменки – Данил Бубенчиков.

В число победителей также вошли три представительницы Москвы. Первое место у Софьи Ероховой, второе у Александры Михайловой, которой алтайская спортсменка уступила в полуфинале. Ещё одним бронзовым призёром стала Мария Позднякова, передаёт «Алтайский спорт».

Катунь24