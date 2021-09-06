Катунь24: Стало известно, почему люди испытывают зависимость от продуктов

Оказалось, что у этого явления есть не только психологические, но и биохимические причины, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

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Зависимость от сахара может возникнуть у каждого человека, потому его потребление следует жестко контролировать, считает эксперт.

«От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром», – отметила Дарья Савельева.

Кроме того, зависимость вызывает и лактоза. Потому молочные продукты, в которых она содержится, специалист рекомендует употреблять в умеренных количествах. Это же касается и мучных продуктов. Дарья Савельева подчеркнула, что особенно это касается изделий, приготовленных на дрожжах, которые могут вызывать зависимость сами по себе.

Врач добавила, что та же проблема – с хлебом и другими мучными продуктами. С одной стороны, нет причин от них отказываться вовсе. С другой стороны, следует внимательно следить за тем, чтобы любовь к мучному не переросла в неконтролируемую тягу. Особенно, уточнила Дарья Савельева, это касается хлебных изделий, приготовленных на дрожжах, которые сами по себе способны вызывать зависимость. Потому, как уточнила нутрциолог, людям иногда сложнее отказаться именно от хлеба, чем от сладкого.

Катунь24