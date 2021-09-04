Катунь24: Стартап барнаульских студенток поможет облегчить жизнь незрячим людям

Учащиеся экономического факультета АГАУ собираются производить этикетки для продуктов, напечатанные шрифтом Брайля.

Фото: Вечерний Барнаул

Как рассказывает «Вечерний Барнаул», авторы проекта уже начали обсуждать возможности сотрудничества с одним из крупных алтайских производителей молочной продукции. В дальнейшем возможно сотрудничество также с изготовителями хлеба и мяса.

Девушки провели опросы с незрячими людьми, чтобы понять, как решить проблему для целевой аудитории. Выяснилось, что в магазине слабовидящие люди могут воспользоваться помощью консультанта, но дома не всегда кто-то находится рядом.

Первый прототип этикетки сделали для хлеба. Получилась тактильная полоска размером 4 на 10 сантиметров. На ней указано наименование и марка продукта, а также срок годности. Представители целевой аудитории сказали, что состав не так важен, чтобы указывать его отдельно. Себестоимость наклейки — полтора-два рубля.

Имеющийся прототип распечатан на 3D-принтере из плотного пластика, он выглядит скорее как бирка, а не этикетка. Разработчицы уточняют: это из-за отсутствия необходимого оборудования. В перспективе этикетки будут тоньше и гибче, а также сделаны из другого материала.

Изначально студентки предполагали мини-производство наклеек, но, обсудив все варианты с экспертами, пришли к выводу, что наиболее выгодны и реалистичны два варианта: сотрудничество с производителями продовольственных товаров и работа с производителями тары.

«Озвученная нами проблема есть не только в Барнауле и Алтайском крае — проблема по всей России. Мы зря ограничили себя территориально. Конечно, в первый год мы можем запустить свой проект в Барнауле, но потом было бы неплохо подключить ближайшие города и регионы. Если это будет востребовано в нашем городе, то и в других тоже», — рассказывает одна из разработчиц проекта Анжелика Захарова.

Катунь24