Катунь24: Свыше 44 миллионов рублей направят на капитальный ремонт барнаульской детской поликлиники

В краевой столице ведётся ремонт Детской городской поликлиники № 5.

Фото: zdravalt.ru

Работы ведутся с лета этого года, сообщает региональный Минздрав. На данный момент уже заменили систему отопления во всех помещениях. В октябре приступят к преображению корпуса № 3, который находится по адресу: ул. Чеглецова, 19. Там планируют заменить напольные покрытия, двери и оконные блоки в кабинетах и в коридорах, провести сантехнические и электромонтажные работы.

«В 2022 году капитальный ремонт Детской городской поликлиники № 5 будет продолжен. Вторую жизнь обретут остальные помещения. Капитально отремонтируем также кровли и фасады зданий. В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» в 2022 году на нашу поликлинику предусмотрено еще порядка 30 млн рублей», – рассказывает главный врач поликлиники Татьяна Гоголинская.

По словам руководителя, капитальный ремонт проводится в несколько этапов, поэтому медицинскую помощь приостанавливать не планируется.

Катунь24