Катунь24: Самойлов день: традиции и приметы на 2 сентября

2 сентября Православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI век до н. э. Ещё до рождения Самуил был посвящен Богу, так как появился на свет по молитвам своей матери. С трех лет он воспитывался при Скинии на попечении первосвященника Илии, бывшего в то же время судьёй над Израильским народом. Пророку в двенадцатилетнем возрасте было откровение о том, что Господь покарает весь дом Илия за то, что он не может приструнить своих безнравственных сыновей.

Фото: vsyamagik.ru

Пророчество Самуила сбылось. Филистимляне убили 30 тыс. израильтян, одержали победу над народом Израильским и взяли Ковчег Божий. Первосвященник Илий, услышав об этом, упал с седалища навзничь, сломал хребет и умер. Его жена, до которой дошел слух о происходящем, умерла со словами: «Отошла от Израиля слава, потому что взят Ковчег».

После смерти Илия Самуил стал судьей Израильского народа. При нём Ковчег Божий был возвращен, а израильтяне вернули все города, взятые филистимлянами. Состарившись, Самуил поставил судьями над Израилем своих сыновей, но они не унаследовали справедливости и честности отца и были корыстолюбивы. Тогда у пророка старейшины Израиля потребовали поставить им царя. Он видел в этом глубокое падение народа. Ведь до этого израильтянами управлял сам Господь, возвещая свои решения через избранников. Тогда Самуил поставил царем Саула, который в дальнейшем сильно огорчил его своими поступками. Поэтому он тайно помазал на царство Давида, который после смерти Саула и стал вторым царем народа Израиля.

Умер Самуил в возрасте 88 лет и был погребен в Раме. Его смерть оплакивал весь народ.

Традиции и обычаи

На Руси пророка Самуила считали заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Обычно к этому дню появляются зимние опята, которые собирали в лесу, а потом готовили из них разнообразные кушанья. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.

Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь овёс должен успеть дойти до полной зрелости и лён с коноплей нужно успеть убрать.

День протекал в трудах и заботах. Девушки в огороде дергали морковь и свеклу, которые поспевали к этой дате. В народе говорили: «Свекольница – девкам невольница». Эта работа была тяжелой, но верили, что чем ниже девушка кланяется к грядке, тем больше она дает ей здоровья.

Из свеклы готовили множество вкусных блюд: борщ, свекольник, щи, окрошку с зеленью свеклы. Свёклу варили, запекали в печи, делали из неё сок и целебные отвары.

Приметы и поверья

Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени. Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди. Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к ненастью. Кроты на север ямы роют – к ясной зиме. Много мышей – зима холодной будет. Много рябины – к хорошему урожаю овса. Желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется. В этот день лучше не заводить новых знакомств. Потому что новый знакомый в будущем может сильно навредить. Исключение составляют знакомства холостых парней с молодыми девушками. Нельзя стричь волосы и ногти, иначе может случиться ненастье. Чтобы деньги водились утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Девушка, родившаяся 2 сентября, отличается особой красотой. Ей подходят датолит и цитрин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24