Катунь24: Школьники и студенты Алтайского края приступили к занятиям в очном формате

С Днем знаний школьников, студентов и учащихся лично поздравили члены правительства и руководители органов исполнительной власти региона.

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Сегодня, 1 сентября, в Алтайском крае свыше 275 тысяч мальчишек и девчонок сели за парты, для 30 тысяч первоклассников впервые прозвенел школьный звонок. Занятия начались в очном формате и для студентов вузов края, учащихся отраслевых учебных заведений Алтайского края.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев побывали в Алтайском государственном аграрном университете, где обучается свыше 5000 студентов. АГАУ считается крупным центром аграрного образования. За весь период существования в его стенах подготовлено более 60 тысяч специалистов для агропромышленного комплекса края, Сибири и России. Многие из выпускников успешно работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. От имени губернатора края Виктора Томенко педагогов, студентов и ветеранов вуза приветствовал Александр Лукьянов.

«Вы встречаете День знаний в Год науки и технологий в одном из ведущих научно-образовательных центров Сибири – Алтайском государственном аграрном университете. Вы сделали правильный выбор, решив получить здесь сельскохозяйственную специальность, ведь аграрный сектор – это основа экономики региона, от развития которой зависит благополучие не только края, но и всей страны в целом. Именно вы будете обеспечивать научный подход к производству, применению современных технологий, в том числе цифровых. Вам, будущим аграриям, предстоит решать масштабные задачи, сохранять и приумножать достижения отрасли», – отметил в приветственном адресе губернатор.

Состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года, и в Алтайском филиале РАНХиГС.

«Многие из вас, успешно окончив обучение, пополнят ряды государственных служащих, будут трудиться в народном хозяйстве и иных сферах. Для вас открывается особая дорога. Вам предстоит учиться в современном вузе, где созданы все условия для учебы. Вы обязательно добьетесь своих целей. Счастливых студенческих дней, упорства и успехов в учебе!» – обратился с приветствием к первокурсникам заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

За высокие достижения в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности Игорь Степаненко вручил студентам Дарье Алябьевой, Владиславу Даренскому, Александру Дудникову, Ольге Ковровой, Виктории Некрасовой, Анжелике Пьянковой, Елене Хитько удостоверения о занесении их имен на Доску почета Алтайского филиала РАНХиГС.

Заместитель председателя правительства региона также посетил один из ключевых вузов региона – Алтайский государственный медицинский университет.

«Сегодняшний день показывает, насколько ваша учеба и работа востребована в обществе. Милосердие, профессионализм, ответственность – это то, что относится к медицинским работникам. Очень много возможностей дает университет. Но главной задачей для вас является учеба. Только тот, кто пройдет этот путь, может рассчитывать и на карьерный рост, и на профессионализм», – поздравил собравшихся Игорь Степаненко.

Он отметил работу волонтерского движения студентов вуза, которое начиналась под руководством ректора и преподавателей. От имени губернатора Виктора Томенко и правительства региона он передал слова глубочайшей признательности добровольцам, которые находили в себе силы – и находят сегодня – оказывать помощь жителям края в самые тяжелые минуты.

В АГМУ побывал и министр здравоохранения Дмитрий Попов. От всего 54-тысячного коллектива системы здравоохранения Алтайского края он поздравил студентов с началом нового учебного года. Обращаясь к первокурсникам, министр отметил, что они проделали большую работу, проявили настойчивость, прошли серьезный конкурсный отбор в ведущий вуз Алтайского края. Поблагодарил студентов АГМУ, которые в прошлом году проявили себя как профессионалы с большой буквы: работали в ковидных госпиталях, на станциях скорой медицинской помощи, в поликлиниках, где оказывали необходимую медицинскую помощь жителям края. Особые слова благодарности Дмитрий Попов выразил профессорско-преподавательскому составу вуза, который воспитывает профессиональную ответственность в будущих врачах.

«Кадровый вопрос является одним из самых основных в крае, и поэтому ряд решений сегодня находит отражение на уровне правительства региона. По решению губернатора края Виктора Томенко в текущем году у 200 студентов АГМУ, обучающихся на коммерческой основе, появилась возможность перейти на целевое обучение», – подчеркнул министр.

Дмитрий Попов также поздравил студентов и преподавателей медицинского колледжа.

«Сострадание, милосердие, гуманизм — это те главные принципы, на которых основана ваша профессиональная деятельность. Это заставляет каждого, кто носит медицинский халат, чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда. Сегодня вы осваиваете одну из труднейших, но и наиболее уважаемых специальностей. Уверен, что каждый студент осознанно подошел к выбору профессии, случайных людей среди вас нет», – сказал Дмитрий Попов.

В открытии образовательного центра «Точка роста» в Бродковской школе Павловского района принял участие заместитель председателя правительства региона Денис Губин. Он поздравил школьников с праздником.

«Для первоклассников открывается удивительный и прекрасный мир знаний, мир добрых встреч и мир дружбы. Выпускникам знания помогают найти свою дорогу и стать достойными гражданами родной страны. Уверен, что в таком прекрасном районе, как Павловский, в такой школе, которая празднует в этом году 80-летний юбилей и носит имя Героя Советского Союза Бориса Ивановича Конева, вы получите отличные знания. Ребята, в добрый путь!» – поздравил первокурсников с праздником Денис Губин.

Важным событием сегодняшнего дня стало открытие центров «Точка роста» в 140 школах края.

«В нашей школе распахнут свои двери по естественно-научному профилю три кабинета — химии, физики и биологии. Также оформлена зона рекреации, где дети могут отдохнуть, поработать над проектами, заняться своими делами. «Точка роста» будет давать возможность изучать цифровые науки всему подрастающему поколению», – сказала руководитель подразделения «Точка роста» Бордковской школы Любовь Копилевич.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина посетила школу № 135 города Барнаула. Руководитель краевого ведомства пообщалась с родителями и первоклассниками.

«Эта школа была выбрана неслучайно. Она одна из немногих в столице края, которая соответствует всем современным требованиям и параметрам государственной программы Алтайского края «Доступная среда». В ней обучается 15 ребят с инвалидностью различной степени тяжести, среди учеников есть и инвалиды-колясочники. Сегодня мне представилась возможность поздравить самых маленьких учеников – первоклассников, которые только вступят на дорогу к знаниям, а также посмотреть, в каких современных условиях обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала Наталья Оськина.

Министр культуры Елена Безрукова поздравила с Днем знаний студентов Алтайского государственного института культуры и учащихся краевого музыкального колледжа. Обращаясь к первокурсникам колледжа, министр отметила, что будущим музыкантам предстоит учиться в одном из лучших учебных заведений данного профиля, где студенты ведут активную концертную деятельность и их с удовольствием берут на работу в ведущие творческие коллективы и учреждения, а преподаватели колледжа — золотой фонд культуры не только Алтайского края, но и всей России. Она пожелала студентам остаться в профессии и в будущем работать в учреждениях культуры Алтайского края.

«Вы начинаете учебный год немного в стесненных условиях, но это связано с тем, что начался долгожданный ремонт концертного зала. И когда вы перейдете к заключительному этапу обучения в колледже, вы будете пользоваться новым концертным залом», – отметила министр.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев поздравил с Днем знаний первоклассников барнаульской школы № 126. По численности это самая большая в Алтайском крае: свои двери она открыла для 3260 учеников. В этом году в первый класс пошли 408 ребят, в 11 класс — 168.

Новый учебный год Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова также начал в привычном очном формате. Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов посетил аудитории корпуса В, который был запущен после двухгодичного капитального ремонта; познакомился с работой студенческого конструкторского бюро, которое занимается разработкой проектов в области сельскохозяйственного машиностроения; посмотрел новый лабораторный класс, который оборудован графическими сенсорными планшетами для проведения занятий студентов Института архитектуры и дизайна и факультета информационных технологий. Министр поздравил профессорско-преподавательский коллектив и студентов вуза с Днем знаний и пожелал новых идей и успешной их реализации.

«В Алтайском государственном техническом университете задаются стандарты подготовки высококачественных специалистов-конструкторов. Практически все работы молодых ученых завершаются изготовлением опытных образцов. АлтГТУ стал первым университетом, который начал проектировать модели котлоагрегатов, в том числе с программным обеспечением на 3D-принтерах. Заинтересованность работодателей из разных точек нашей страны свидетельствует о высоком качестве обучения, большой востребованности в выпускниках. Ученые и преподаватели соответствуют вызовам нашей промышленности и энергетики и готовы воплощать эти идеи вместе со своими студентами. За последние годы университетом была проделана большая работа по участию в национальных проектах и программах, направленных на развитие науки, совершенствование инфраструктуры, цифровизации университета, поддержку малого предпринимательства», – сказал Евгений Зрюмов.

Во многих вузах региона сегодня состоялась торжественная церемония вручения ключа знаний первокурсникам.

Катунь24