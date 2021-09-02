Катунь24: Сбербанк начнёт выдавать ипотеку с 18 лет

С 1 сентября Сбербанк снижает минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года, до 18 лет, сообщает РБК.

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Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы «Сбера» — кредиты на новостройки и готовое жилье. Остальные требования остаются такими же, как к прочим потенциальным заемщикам: минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10 % стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

Отмечается, что большинство российских банков предпочитают выдавать ипотечный кредит людям старше 21 года. Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» предлагают ипотеку с 18 лет, а Газпромбанк и Совкомбанк – с 20 лет.



Катунь24