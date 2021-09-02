Катунь24: Свыше 21 миллиона рублей направили на выплаты многодетным семьям Шипуновского района

В Алтайском крае продолжается реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

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Согласно проекту семья при рождении третьего и последующего ребёнка может обратиться в органы социальной защиты и подать заявление на предоставление ежемесячного денежного пособия в размере 10 611 рублей, уточнили в региональном Министерстве соцзащиты.

В Шипуновском районе такую меру социальной поддержки в этом году получили 277 семей, которым в общей сложности выплатили более 21,4 млн рублей.

«Нам, родителям, хочется обеспечить детей и дать им всё необходимое. Всё это требует существенных затрат. Однако государство нас поддерживает, социальные выплаты очень сильно нам помогают», – рассказали супруги Пономарёвы из села Самсоново. Сейчас родители воспитывают четверых детей.

Катунь24