Катунь24: Стратилат Тепляк: традиции и приметы на 1 сентября

1 сентября Православная церковь почитает память Андрея Стратилата Таврийского. Святой был военачальником в римских войсках, славился справедливостью, храбростью и непобедимостью. Когда в сирийские пределы вторглось многочисленное персидское войско, ему поручили руководство римскими войсками.

Фото: vsyamagik.ru

Андрей возглавил небольшой отряд храбрых воинов-язычников. Сам он уверовал в Иисуса, но ещё не принял крещения. Перед сражением святой своим воинам рассказал об Иисусе Христе, помогающем всем верующим в Него. Призывая на помощь Спасителя, бойцы вступили в сражение. С Божьей помощью многочисленное войско персов обратил в бегство небольшой отряд воинов. Из похода святой вернулся со славой.

Однако завистники донесли правителю, что Андрей уверовал во Христа и обратил в свою веру и других воинов, бывших у него в подчинении. Святого вызвали на суд, где он исповедал себя христианином. За это его заставили лечь на медное раскаленное ложе. Андрей обратился к Господу и ложе сразу остыло.

Воинов из его отряда распяли на деревьях, но никто из них не отрёкся от веры, тогда святых заточили в темницу. Император знал, как сильно войско любит святого Андрея и, боясь возмущения, приказал освободить мучеников, но тайно казнить каждого из них.

Освободившись, святой вместе с воинами пришел в г. Тарс, где их крестили епископы Петр и Нон. Затем воины отправились в ущелье гор Тавра, где по откровению им предстояло погибнуть. Андрей называл воинов братьями и призывал их не бояться смерти. Он просил у Господа послать целебный источник на месте, где прольётся их кровь. Во время молитвы несопротивляющихся мучеников усекли мечами. Произошло это событие около 302 года. Сразу после гибели воинов из земли забил целебный источник.

Традиции и обычаи

Вот и наступил первый день осени. На Руси по народным приметам этого дня предсказывали погоду на ближайшие три месяца. В допетровские времена в этот день отмечали Новый год.

1 сентября в городах и селах устраивали народы гулянья. Как и сегодня, встреча Нового года происходила ночью. Родственники и гости собирались в доме главы семейства. Хозяева приветливо их встречали, усаживали за накрытые столы. Гостей угощали вином, медом, малиновой бражкой. Ровно в двенадцать часов ночи гремел выстрел вестовой пушки. Это говорило о наступлении Нового года. Сразу после выстрела звонили церковные колокола. Все обнимались, троекратно друг друга целовали, поздравляли с наступлением Нового года и желали добра, здоровья и счастья.

Наши предки на Стратилата мысленно окидывали взором прожитый год, думали над ошибками, которые они за это время совершили, просили прощения у тех, кого обидели. После этого строили планы на грядущий год, молились Богу и просили помощи.

В 1699 году Петр Первый перенес празднование Нового года на 31 декабря, но для студентов, школьников и работников сферы образования этот день так и считается «новогодним». И сегодня 1 сентября, в День знаний, начинается новый учебный год. Особенно торжественным этот праздник является для первоклассников и первокурсников.

В этот день обычно стоит жаркая погода и дует теплый южный ветер. От этого и прозвали в народе дату первое сентября – Стратилат Тепляк. А ещё к этому времени поспевали морковь и свёкла. Отсюда и другое название дня – Фёкла-свекольница. В народе говорили: «Свекольница – девкам невольница. Несложное это дело – овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться».

Приметы и поверья

Южный ветер – к хорошему урожаю овса. К Стратилатову дню овес поспевает. Если на Фёклу дует полуденный ветер, то пошли овсы наспех, подул ветер с теплых морей – на овес-долгорост. Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз, жди ненастья. Какая погода 1 сентября, такая и осень будет. Туман с утра – зима снежной будет. Если с орешника листья начали опадать, то самое время свёклу выкапывать. Если 1 сентября зуб разболелся, то к десне нужно приложить небольшой кусочек свежей свёклы и тогда все пройдет. Сон с 31 августа на 1 сентября вещий. Он несёт вам благополучие и радость. Если сновидение, приснившееся днем 1 сентября, до вечера не сбудется, то не стоит ждать его исполнения в будущем. О том, что вам приснилось в этот период, рассказывать никому нельзя. Если ребенок рассказал вам свой сон, сохраните его ото всех в тайне.

Человеку, родившемуся 1 сентября, дана особая мудрость. Ему следует носить агат и гранат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24