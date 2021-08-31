Катунь24: Спрос на курьеров в Алтайском крае вырос в семь раз за год

Количество вакансий для курьеров, открытых летом 2021 года в России, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как выяснили эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, вакансий курьеров в Алтайском крае стало больше в 7,2 раза и превысило 200 предложений за лето.

Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26 %), «Розничная торговля» (15 %), «Услуги для бизнеса» (13 %), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9 %) и «Услуги для населения» (5 %).

Среднее зарплатное предложение для курьеров в стране составляет 57,3 тысячи рублей. В Алтайском крае чуть меньше — 56,4 тысячи рублей.

Катунь24