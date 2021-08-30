Катунь24: Спасатели тушили самолёт в барнаульском аэропорту

Пожарные провели учения в барнаульском аэропорту имени Г. С. Титова.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

По легенде учений в результате попадания разряда молнии в самолёт произошел сбой в работе навигационных систем воздушного судна. Экипаж принял решение на аварийную посадку. На борту находились 56 пассажиров и 6 членов экипажа.

Диспетчер, получивший информацию об аварийной посадке, в свою очередь сообщил о сложившейся ситуации в оперативные службы Барнаула. На место незамедлительно прибыли подразделения Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона, пожарно-спасательный отряд УГОЧС в Алтайском крае и пожарно-спасательный отряд имени В. В. Зюкова.

В течение 5 минут два аэродромных пожарных автомобиля на взлетно-посадочной полосе нанесли пенную полосу.

«При касании взлетно-посадочной полосы у воздушного судна произошел подлом стоек и в результате скольжения частично произошло разрушение правого крыла. В результате самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел розлив и возгорание авиационного топлива на площади 150 квадратных метров. После полной остановки судна началась эвакуация, самостоятельно из самолета эвакуировались 30 человек. Остальным пассажирам и экипажу помогают пожарно-спасательные подразделения. Одновременно происходит локализация и ликвидация пожара», — описывают происходившие учения в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Всего на мероприятии были задействованы более 70 человек и около 20 единиц техники.

Катунь24