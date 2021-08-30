Катунь24: Штормовое предупреждение из-за жары сохраняется в Алтайском крае

Высокая пожароопасность продлится до 30 августа.

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По данным синоптиков 29 и 30 августа в Алтайском крае местами в южных районах сохранится аномально жаркая погода. В большинстве районов ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили, что в условиях сухой погоды не стоит сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на отдыхе и выкидывать непотушенные спички и сигареты.

Катунь24