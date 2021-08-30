Катунь24: Школьники и студенты Алтайского края получат скидки на проезд в электричках

Право льготного проезда со скидкой 50 % в пригородных поездах Алтайского края начнёт действовать 1 сентября.

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В период действия льгот с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года маршрутной сетью компании «Алтай-Пригород» ежедневно пользуются более 2,3 тысячи студентов и школьников, сообщает официальный сайт Алтайского края. С начала года в пригородных поездах поездку совершили свыше 421 тысячи студентов и школьников. Это на 33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Скидка 50 % действует как на разовые, так и на абонементные билеты вида «ежедневно» и «выходного дня».

Право льготного проезда предоставляют при предъявлении справки учащегося либо студенческого билета, а также билета учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на новый учебный год. На скорые пригородные поезда также необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт. Абонементные билеты оформляют на пластиковых картах при предъявлении указанных документов.

Также для школьников и студентов, совершающих поездки в пригородных поездах без указания мест, кроме билетов на скорые пригородные поезда «Калина красная», «Восток», «Просторы Алтая», доступно оформление билетов с помощью мобильных приложений «Алтай-Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Катунь24