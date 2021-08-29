Катунь24: Солисту группы Rammstein выписали предписание из-за нарушения антиковиных мер

Фронтмен группы Тилль Линдеманн прибыл в Тверскую область на концерт.

Фото: wikipedia.org

Ранее в СМИ появилась информация, что полиция пришла к артисту в его номер отеля в селе Завидово Тверской области. О предписании музыканту сообщил председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как сообщают источники федеральных СМИ, Тилль Линдеманн якобы пригласил к себе друзей, что потенциально может способствовать распространению COVID-19. При этом сам Михаил Пашкин удивился действим полицейских, поскольку их вмешательство в данной ситуации не обязательно, если человек предоставил справку что у него была прививка, или он прошел ПЦР-тест после прилета, уточняют «РИА Новости».

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», – цитирует «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.

Артист приехал в Тверскую область для выступления в фестивале, организованном руководителем холдинга «Афанасий» Максимом Лариным. Позднее Тилль Линдеманн должен принять участие в фестивале «Спасская башня» в Москве.

Катунь24