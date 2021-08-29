ГОРНЯК22 29.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Стали известны знаки зодиака, обладающие уникальным даром

Горняк22
5 часов Ago

Представители четырех знаков зодиака обладают такой энергией, которая позволяет им излечивать душу и тело других жителей планеты, а также позитивно воздействовать на окружающий мир.

 

Фото: pixabay.com

Овны наделены даром настоящей поддержки и помощи. Они отличаются высоким уровнем эмпатии, что позволяет им понимать окружающих с полуслова и чувствовать беспокойства собеседника. 

Раки известны своей хорошо развитой интуицией. Их сила помогает им решать проблемы близких и товарищей. Раки также могут стать надежными союзниками, на которых не страшно положиться в беде.

Девы славятся своей ответственностью и желанием уберечь окружающих от всего плохого. Они готовы пойти на жертву ради другого даже в ущерб себе, так как не привыкли оставлять нуждающихся в трудном положении. 

Тельцы весьма наблюдательны и редко допускают ошибки при принятии важных жизненных решений. Такие люди всегда ориентируются на то, что другому человеку нельзя доставлять неудобства или наносить вред.

 

По материалам mistika.xyz.

Катунь24

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