Катунь24: Состоялась заключительная сессия Алтайского Заксобрания седьмого созыва

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 приняли депутаты АКЗС во втором, окончательном чтении. Подробнее об итогах 56-й сессии краевого парламента смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Состоялась заключительная сессия Алтайского Заксобрания седьмого созыва

В Стратегии определены основные конкурентные преимущества и точки роста Алтайского края. Локомотивом экономики остаётся сельское хозяйство. На Алтае самая большая площадь пашни среди регионов страны. Сейчас урожаи в среднем на уровне 4,5 миллиона тонн зерна. К 2035 году этот показатель должен вырасти более чем на миллион тонн. Темпы ввода жилья по плану вырастут более чем на треть. Документ предусматривает рост всех основных показателей.

В разработке Стратегии приняли участие депутаты, учёные, общественники. Федеральные ведомства внесли свои корректировки. Согласовали документ и с местными властями в городах и районах края. Впрочем, парламентарии признают: предвидеть всё на 15 лет вперёд невозможно, поэтому Стратегия не догма и при необходимости её будут корректировать, чтобы сделать наиболее эффективной.

Большинством голосов депутаты приняли Стратегию социально-экономического развития региона во втором, окончательном чтении. 56 сессия краевого парламента примечательна ещё тем, что это финальное заседание 7-го созыва АКЗС. Председатель Законодательного Собрания Александр Романенко подвёл краткие итоги работы депутатов.

Принимать закон о региональном бюджете на следующий год и формировать наше общее будущее предстоит уже новому созыву АКЗС. Миссия ответственная. А кому её доверить, предстоит решать избирателям. Уже 17, 18 и 19 сентября состоится голосование на выборах депутатов Государственной Думы, а на региональном уровне жители будут формировать обновлённый состав краевого парламента.

Катунь24