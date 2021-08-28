Катунь24: Сотрудники кадрового центра «Работа России» трудоустроили больше 2000 барнаульских подростков

Трудоустройство проходило в рамках акции краевой службы занятости «5-я трудовая».

Большинство старшеклассников работали в своих школах, делали мелкий ремонт и благоустраивали пришкольные участки. Остальных трудоустроили на предприятия города: Алтайский завод прецизионных изделий, Завод механических прессов, Барнаульский комбинат железобетонных изделий, ВРЗ, «Алтай Стройпласт» и другие.

Дополнительно к заработной плате всем подросткам выплачивали материальную поддержку, сообщает управление Алтайского края по труду и занятости населения.

Катунь24